Три украинские женщины доставлены в Израиль для оказания неотложной медицинской помощи

В медицинском центре Шаарей Цедек в Иерусалиме была оказана помощь трем женщинам, получившим ранения в зоне боевых действий в Украине.

По словам представителей Шааре Цедек, среди раненых была 30-летняя женщина, у которой было серьезное повреждение ноги из-за попадания ракеты в дом, где она жила.

«Женщины прошли лечение и их сопровождают социальные и психологические бригады», — сказал доктор Алон Шварц, заведующий травматологическим отделением больницы.

Спасательная миссия была организована заранее Хатцолой и Шааре Зедеком.

«Мы продолжим спасать раненых из зоны боевых действий и доставлять их в безопасное место», — сказал генеральный директор Hatzolah Air Аарон Адлер.

Также в больницу ранее был доставлен 85-летний мужчина из Украины, переживший Холокост, который сейчас находится в стабильном состоянии. Также медицинскую помощь оказывают 97-летнему мужчине, который также в стабильном состоянии и заявляет, что планирует совершить алию и официально иммигрировать в Израиль после окончания лечения.

«Курсор» писал ранее, что в семи городах Израиля будут пункты по приему документов на репатриацию. Список городов — Ноф а-Галиль, Нетания, Тель-Авив, Ашдод, Беэр-Шева, Иерусалим, Хайфа.

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