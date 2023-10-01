Израильский эксперт оценил перспективы российского наступления

По его мнению, шансы на успех у них невелики и он пояснил почему.

Российские оккупационные войска пока не готовы к тому, чтобы начать новую наступательную кампанию. На данном этапе им едва хватает сил и техники для обороны, а для наступления этих ресурсов нужно гораздо больше. Соответствующее заявление сделал израильский военный эксперт Давид Гендельман.

Об этом пишет "Униан".

Он привел в пример тот факт, что 18-я и 25-я армии рф* бросили на фронт еще на этапе обороны. Это показатель того, по мнению Гендельмана, что даже если в ближайшее время украинское наступление остановится, то маловероятно, что россияне физически будут способны перейти в массированное наступление.

Военный эксперт отметил, что россияне уже пытались наступать на Купянском и Лиманском направлениях, ведь у них там довольно большая группировка, но это не помогло им достигнуть какого-то успеха. По словам Гендельмана, в плане перспектив шансы у возможного российского наступления невелики.

Ранее "Курсор" писал о том, что армия рф готовится возобновить наступление на Харьков. Таким мнением поделились военные эксперты из американского Института исследования войны (ISW), проанализировав ситуацию на фронте.

Также мы сообщали, что британская разведка оценила наступление ВСУ на ключевых направлениях. Разведчики подчеркнули, что украинские военнослужащие продолжают контрнаступательные операции на трех ключевых наступлениях и имеют "постепенный, но уверенный тактический прогресс".

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!