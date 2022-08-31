Израильский офицер рассказал, как удары по Крыму сказались на россиянах

Израильский военный эксперт, офицер резерва ЦАХАЛа Виктор Верцнер рассказал, как удары украинских военных по Крыму повлияли на россиян. Об этом эксперт рассказал в эфире Радио «НВ».

«Конечно, это ослабило их. Мы слышали, что почти половина авиации Черноморского флота была повреждена и это очень хорошо. Также были повреждены склады и пути снабжения, что тоже хорошо», — сказал Верцнер.

По словам офицера, удары по Крыму сказались на моральном состоянии россиян, так как они были уверены, что «Крым — неприкосновенная часть россии, но весь мир уверен, что это Украина».

Вернер отметил, что Украина смогла снять эту «неприкосновенность».

«Это очень трудный шаг в направлении моральной победы», -добавил он.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении обратился к жителям Крыма: «Пожалуйста, держитесь как можно дальше от российских военных объектов, не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов и сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее».

Зеленский отметил, что по всей временно оккупированной территории Украины у россян нет и не будет никакой безопасной базы: «Наши защитники будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем — значит, под Севастополем. Под Луганском — значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем».

Ранее Курсор писал, что израильский аналитик рассказал, как рф будет пытаться остановить ВСУ на юге. Военный эксперт рассказал, какую тактику будут использовать россияне, чтобы остановить контрнаступление ВСУ на юге Украины.

Кроме этого, эксперт рассказал, почему Черноморский флот рф фактически «вышел» из войны. Военный эксперт Павел Нарожный считает, что Черноморский флот рф практически «сдулся» и объяснил, почему он уже не имеет сильного влияния на военные действия.

Как сообщал Курсор днем 29 августа, оперативное командование «Юг» подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Украинская армия держит под огневым контролем пути передвижения, а также места скопления российских захватчиков и их техники в Херсонской области.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!