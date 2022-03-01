В МИДе опубликовали срочное сообщение для израильтян, которые находятся в Украине

14:23, Сегодня
Новости Израиля, Новости СНГ, Zahav
Яир Лапид фото
Яир Лапид
Фото: Olivier Fitoussi/Flash90

Сообщается, что первого марта в 16:00 шаттл для израильтян, которые хотят покинуть Украину, и их семей отправится из Львова до польской границы. Речь идет о переходе Краковец.

В МИДе Израиля опубликовали срочное сообщение для израильтян и их семей, которые находятся в Украине.

Об этом сообщили на телеграм-канале Израиль по-русски. 

«Сегодня в 16:00 шаттл для израильтян и их семей отправится из Львова до польской границы (переход Краковец).
Адрес сборного пункта: Газова 36.
Обязательна предварительная запись по телефону: 679111764. Представители министерства иностранных дел Израиля находятся на границе, чтобы помочь вам», — сообщили в МИДе.

Ранее Курсор сообщал, что Лапид распорядился перенести посольство из Украины в Польшу.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что Израиль отказался подписывать проект резолюции ООН, осуждающей российское вторжение.

Еще напомним, что мэрия Тель-Авива загорелась желтым и синим светом в знак солидарности с Украиной.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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