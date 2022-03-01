В МИДе опубликовали срочное сообщение для израильтян, которые находятся в Украине

Сообщается, что первого марта в 16:00 шаттл для израильтян, которые хотят покинуть Украину, и их семей отправится из Львова до польской границы. Речь идет о переходе Краковец.

В МИДе Израиля опубликовали срочное сообщение для израильтян и их семей, которые находятся в Украине.

Об этом сообщили на телеграм-канале Израиль по-русски.

«Сегодня в 16:00 шаттл для израильтян и их семей отправится из Львова до польской границы (переход Краковец).

Адрес сборного пункта: Газова 36.

Обязательна предварительная запись по телефону: 679111764. Представители министерства иностранных дел Израиля находятся на границе, чтобы помочь вам», — сообщили в МИДе.

Ранее Курсор сообщал, что Лапид распорядился перенести посольство из Украины в Польшу.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что Израиль отказался подписывать проект резолюции ООН, осуждающей российское вторжение.

Еще напомним, что мэрия Тель-Авива загорелась желтым и синим светом в знак солидарности с Украиной.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.