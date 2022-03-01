В МИДе опубликовали срочное сообщение для израильтян, которые находятся в Украине

В МИДе Израиля опубликовали срочное сообщение для израильтян и их семей, которые находятся в Украине.
Об этом сообщили на телеграм-канале Израиль по-русски.
«Сегодня в 16:00 шаттл для израильтян и их семей отправится из Львова до польской границы (переход Краковец).
Адрес сборного пункта: Газова 36.
Обязательна предварительная запись по телефону: 679111764. Представители министерства иностранных дел Израиля находятся на границе, чтобы помочь вам», — сообщили в МИДе.
Ранее Курсор сообщал, что Лапид распорядился перенести посольство из Украины в Польшу.
Кроме того, редакция нашего портала писала, что Израиль отказался подписывать проект резолюции ООН, осуждающей российское вторжение.
Еще напомним, что мэрия Тель-Авива загорелась желтым и синим светом в знак солидарности с Украиной.
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