Лапид поможет израильтянам, застрявшим на границе в Украине

Министр иностранных дел поручил сосредоточить усилия на оказании помощи гражданам Израиля, стоящим в очередях на пограничных переходах, а также на доставке гуманитарной помощи в Украину

Глава МИДа Израиля Яир Лапид провел в оперативном штабе в Иерусалиме служебное совещание по ситуации в Украине. Он заявил, что министерство должно сосредоточить свои усилия на том, чтобы доставить гуманитарную помощь Украине.

С начала полномасштабного нападения РФ на Украину страну покинули примерно 2000 граждан Израиля. Оценка ситуации показывает, что пограничные переходы из Украины в Польшу сильно перегружены. Поэтому министерство иностранных дел рекомендует гражданам, которые хотят добраться до границы, двигаться в сторону пограничных переходов с Венгрией, Румынией и Словакией. Также можно двигаться в Молдову.

Что касается посольства Израиля в Украине, то сотрудники ведомства помогают израильтянам пересекать границу с Польшей.

Доставка гуманитарной помощи в Украину начнется уже на этой неделе.

Ранее Курсор сообщал, что Лапид распорядился перенести посольство из Украины в Польшу.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что мэрия Тель-Авива загорелась желтым и синим светом в знак солидарности с Украиной.

Еще напомним, что известный иерусалимский паб «Путин» снял вывеску с названием.

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