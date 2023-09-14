Известной российской актрисе грозит до 20 лет тюрьмы

Ее отправили под стражу.

В *россии полиция провела задержание известной российской актрисы Рамили Искандер, настоящая фамилия которой Хисамова.

Об этом сообщают российские СМИ.

Есть информация, что ее обвиняют в хранении и сбыте наркотических веществ. В ходе обысков в доме актрисы якобы обнаружили амфетамин и кокаин массой 0,05 г, а в ее автомобиле – 2 кг мефедрона.

Уже был проведен допрос 46-летней женщины, после которого ее отправили под стражу. Против Искандер возбудили уголовное дело, согласно которому ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Вскоре появилась информация, что она решила пойти на сделку, чтобы выделить ее дело в отдельное производство. Утверждается, что актриса и сообщники были в "разработке" у полиции последние 6 месяцев.

Оказалось, то именно Рамиля решила "сдать" 32-летнего Максима Рудакова, который является дилером, задержанным под пензой с мефедроном. После проведения ареста мужчины условия сделки были выполнены.

Отметим, что Рамиля является известной российской актрисой. Она работала в театре и принимала участие в съемках многих картин, среди которых были и пропагандистские. Наиболее известными ее работами являются "Царь" и "Доктор Рихтер".

Ранее мы писали, что в большом театре россии отменили спектакли, создатели которых критикуют войну против Украины.

«Курсор» ранее писал о новых подробностях в деле обезглавливания двух человек в москве.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!