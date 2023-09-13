Обезглавливание двух человек в москве – озвучены новые жуткие подробности

Убийства совершил преступник, приглашенный в гости в качестве мужчины по вызову.

Появились новые подробности обезглавливания двух мужчин в *москве.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Напомним, что вчера, 12 сентября, стало известно, что в российской столице на одной и той же улице обнаружили сразу два обезглавленных человеческих трупа. Вскоре появилась первая информация о подозреваемом и фото убийств.

По предварительной информации, 21-летний уроженец Узбекистана Махамаджонов Хасанбой был приглашен в гости в качестве мужчины по вызову 53-летним жителем дома на Фестивальной улице Цыреном А.

Все было нормально, пока не наступил момент оплаты услуг – мужчины имели разные взгляды на сумму денег. Между ними началась непродолжительная ссора, которая закончилась ножевым нападением на хозяина квартиры.

Злоумышленник отрезал своей жертве голову, после чего решил вылезти из окна и усесться на кондиционере на высоте 9-го этажа. Оттуда ему помогли слезть охранники жилого комплекса.

Охрана почему-то не сочла подозрительным то, что на кондиционере сидел окровавленный мужчина. По этой причине уроженца Узбекистана отпустили, не сообщив об этом инциденте полицейским.

Следующим утром погибший Цырен был обнаружен своей племянницей. Возле его тела на кровати лежала отрезанная голова.

На место происшествия прибыла полиция, изъявшая с места преступления стаканы из-под вина, постельное белье, нож с винной пробкой и оконную ручку.

Оказалось, что после совершения преступления гомосексуал отправился на прогулку в местный сквер поблизости. Там он должен был встретиться с новым знакомым родом из Киргизии.

Их первое знакомство произошло на том же сайте для геев. По предварительной информации, романтическая прогулка обернулась конфликтом, в ходе которого Хасанбой ударил ножом в пах и в спину своего нового знакомого, а после отрезал голову.

Потом преступник ограбил свою жертву и пошел тратить чужие деньги. На следующий день его задержали.

Столичная полиция возбудила уголовное дело. В скором времени Хасанбою изберут меру пресечения.

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* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!