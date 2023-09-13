Известный российский пропагандист намекнул на захват еще двух стран

В ходе своей речи он упомянул о "жесткости" Ирана.

Известный российский пропагандист и путинист *владимир соловьев считает, что его стране стоит захватить еще две страны – Грузию и Армению.

Об этом сообщает SVTV News.

На своем телевизионном шоу сторонник "русского мира" обсуждал сближение США и Армении, в ходе чего заявил, что нельзя допустить появления в регионе американских баз.

"Иран – это ребята жесткие, им может сильно не понравиться то, что задумал Пашинян. Потому что для Ирана появление там не россии, а Америки – это страшный удар. Я не удивлюсь, если Иран отреагирует настолько жестко, что Пашинян будет сильно удивлен", – заявил он.

Приглашенный "эксперт" заявил, что если на территории Армении "полыхнет", тогда это якобы является выгодным сценарием для Вашингтона. Однако соловьев его перебил и сказал, что для россии будет лучше, если сперва "полыхнет" в Грузии, а после в Армении.

По его словам, это обеспечит страну сухопутной дорогой в Иран.

"Потому что в этот раз мы не остановимся у Тбилиси. Если они подожгут Южный Кавказ, у нас не будет другого варианта, мы будем вынуждены идти до конца", – добавил он.

Пропагандист уточнил, что при этом сценарии речь идет о другом уровне боевых действий.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.