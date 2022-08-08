Максим Галкин из-за того, что за ним «следят русские» перешел на другой язык

Известный юморист Максим Галкин провел концерт в Юрмале и подшутил над гражданами российской федерации*, сидящими в зале.

Популярный российский юморист Максим Галкин, который осуждает войну в Украине и критикует режим путина, провел концерт в Юрмале, неожиданно переключившись на латышский язык.

Об этом сообщает Baltijas Balss.

Во время выступления Галкин отметил, что начал изучать латышский, потому что за ним «следят русские» после его отъезда из страны. Комик не упустил случая подколоть своих сограждан, обратив внимание на то, что в зале есть россияне, но они не будут понимать его шуток, как и того, за что они сейчас заплатили деньги.

Но это было лишь веселое вступление комика, оставшуюся часть концерта он все-таки провел на русском языке.

«Курсор» писал ранее, что популярный юморист Максим Галкин собрал аншлаг на концерте в Турции, несмотря на слухи о сорванном туре и угрозы российской федерации. На кадрах видно, что комику удалось собрать целый зал поклонников, которые подтанцовывали вместе с ним, смеялись и бурно аплодировали.

Еще мы писали, что российский юморист Максим Галкин во время одного из своих концертов высмеял российского диктатора владимира путина и его политический режим.

Напомним, что на 46-летнего известного пародиста Максима Галкина завели уголовное дело из-за распространения «ложных высказываний» об армии российской федерации.

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