Израильские депутаты российского происхождения направились в Украину: что известно

Председатель комитета по иностранным делам и обороне, депутат Кнессета Юлий Эдельштейн и председатель фракции «Национальное единство», Зеев Элькин сегодня отправились в составе парламентской делегации в Украину. Они возглавляют Ассоциацию парламентской дружбы Израиль-Украина в Кнессете.

Во время своего визита они встретятся с представителями украинского парламента, офиса президента и лидерами еврейской общины.

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