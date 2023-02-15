Кадыров призвал не разглашать военные потери: что он предложил взамен

Сторонник путина возмущен, что «пишут все в мельчайших подробностях и деталях».

Лидер Чечни *рамзан кадыров негодует из-за того, что чиновники называют потери российской армии в Украине.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канал.

По словам сторонника путина, потери в подобной ситуации неизбежны.

«Но я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО (войне – прим.ред.). У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях», – задается вопросом лидер Чечни.

По словам кадырова, погибшие якобы сами и осознанно выбирают «героический путь». Также он считает, что командующий состав «делает всё» для максимального сохранения жизни солдат. Фанат «русского мира» призывает не манипулировать на теме погибших.

«Человек ушел достойно, защищая свое государство. Так храните о нём чистую память. Память о герое!», – добавил он.

Кадыров пишет, что многие чеченцы тоже погибли на войне в Украине, но вместо озвучивания потерь местная власть якобы помогает «семьям всем необходимым», в том числе выплатами по 1 млн рублей в случае гибели бойца и 500 тысяч – за ранение. По мнению россиянина, это является единственно правильным и верным решением.

Напоследок лидер Чечни призвал власти на местах решать вопросы семей погибших и пострадавших бойцов, и не озвучивать потери в армии оккупантов.

Также «Курсор» сообщал, что британец, служивший в ЦАХАЛе, погиб в Украине.

Помимо этого Беннет в ходе интервью рассказал, почему у путина был «холодный взгляд«, а также о том, как экс-премьеру «пришлось пить водку» с диктатором.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!