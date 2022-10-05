Кадыров попал в Книгу рекордов россии: Я счастлив

Глава чечни рамзан кадыров был внесен в Книгу рекордов россии как человек, против которого ввели больше всего санкционных ограничений. Также он получил звание генерал-полковника росгвардии.

Кадыров получит сертификат от главного редактора Книги рекордов россии Станислава Коненко на церемонии в рамках мероприятия, посвященному Дню города Грозный. В этот же день *рамзан праздновал свой 46-й день рождения.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Поступили заявки на рекорды. Мы изучили и сделали вывод – рекорд «Самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире» с результатом 15 санкций рекордсменом объявляю рамзана ахматовича кадырова», – сказал Коненко.

Помимо этого, кадырова «наградили» сертификатом за самое большое количество санкционных ограничений, «введенных в отношении человека, его родственников и соратников в мире». По мнению главы чечни, он находится в санкционных списках, потому что защищает религию ислам, традиции, обычаи и государственную безопасность.

«Важнее этого для меня ничего нет. Поэтому я счастлив», – сказал кадыров.

Незадолго до этого рамзан написал в соцсетях, что против него действует больше санкцией, чем против лидеров Сирии, КНДР и Беларуси. По его подсчетам, за период с 2011 года против него ввели как минимум 70 ограничений, в том числе против его родных и близких. Кадыров оказался доволен тем, что обогнал Александра Лукашенко, Башара Асада и Ким Чен Ына.

Во время церемонии он добавил, что намерен подать заявку и в Книгу рекордов Гиннесса. Помимо этого, на 46-й день рождения Кадыров получил звание генерал-полковника росгвардии, о чем ему в телефонной беседе сообщил президент рф владимир путин.

Ранее кадыров заявил, что отправит своих несовершеннолетних сыновей воевать против Украины.

Также «Курсор» сообщал, что россия присвоила Запорожскую АЭС.

Помимо этого, юрист рассказал, как коренным народам избежать мобилизации в россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!