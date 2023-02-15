Беннет рассказал, как ему «пришлось пить водку» с путиным

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет рассказал в интервью о том, как прошла одна из его встреч с президентом *россии владимиром путиным.

Об этом сообщает 7-й канал.

По словам Беннета, впервые он встретился с кремлевским диктатором незадолго до войны. Их встреча длилась около 5-6 часов. Экс-премьер считает путина очень умным и проницательным человек, а также нестрашным.

Также во время встречи Беннету пришлось мобилизовать свои дипломатические навыки, что не употреблять некошерное вино, поданное ему российским президентом.

«Я не люблю крепкие напитки, виски и тому подобное, вино – это максимум, на что я способен; проблема в том, что вино не кошерное. Он достал бутылку вина, а я посмотрел на Элькина и сказал: «Скажи ему, что я не сейчас хочу вина». Тогда он меня спросил, что бы я хотел выпить? А я даже не знал, что попросить, я не эксперт. Так что единственное, что я знал, что он держит водку, и мне пришлось пить водку», – поделился он.

Бывший премьер-министр упомянул, что прибыл в россию во время Шаббата. Путин не понял, что значит «застрять в субботу», но после получил объяснение и прислал Беннету корзину с различными продуктами, в том числе беконом, сыром и мясом.

Также в ходе интервью Беннет рассказал, что когда он упомянул при путине имя президента Украины Владимира Зеленского, то у президента рф возник «холодный взгляд» и он разразился тирадой о том, что украинское правительство является нацистским, после чего он неожиданно уснул.

Ранее в кремле прокомментировали заявление Беннета про обещание путина не убивать Зеленского.

«Курсор» сообщал, что рф пытается скрыть огромные потери с помощью кремации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!