Беннет о разговоре с путиным: у него был «холодный взгляд», после чего он уснул

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет поделился историей о том, как во время встречи с *владимиром путиным тот отреагировал на упоминание президента Украины Владимира Зеленского, прочел «лекцию», уснул и продолжил.

Об этом сообщает 7-й канал.

По словам Беннета, беседа с кремлевским диктатором была исключительно дружной, но до одного определенного момента. Так, путин в конце разговора предложил Беннету прогуляться по пляжу и пригласил его в свой частный дом внутри имения, чего он, по словам президента рф, никогда раньше не делал.

«Он привел меня в дом, там был Н-образный бар. В этом баре произошло два интересных события. Во-первых, за два дня до этого мне позвонил человек по имени Зеленский – лидер Украины, который, как я слышал, был евреем и артистом, это как будто Ханох Даум стал премьер-министром. Он очень мило спросил меня, могу ли я пригласить путина на встречу с ним. Я подождал с этим. Мы разговаривали 5,5 часов, а потом я рассказал о просьбе Зеленского и спросил от его имени, можно ли встретиться. До сих пор он был самым милым в мире человеком, и вдруг я увидел его холодный взгляд: «Это нацисты, они поджигатели войны, я с ним не встречусь, они пронацисты». У него есть целая диссертация по этому поводу. Вернемся ко Второй мировой войне, к деятельности Украины в этот период, безусловно, в определенных частях было сотрудничество (с нацистами – прим.ред.). Я был удивлен, он вдруг заснул, а потом продолжил, как ни в чем не бывало», – рассказал Беннет.

Ранее в кремле прокомментировали заявление Беннета про обещание путина не убивать Зеленского.

Также журналисты выяснили, что элита *россии сомневается, что рф победит в войне.

«Курсор» сообщал, что рф пытается скрыть огромные потери с помощью кремации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!