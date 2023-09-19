Кадыров умер – российско-израильский бизнесмен

Весной этого года он утверждал, что кадырова отравили.

Российско-израильский бизнсмен Леонид Невзлин утверждает, что главарь Чечни *рамзан кадыров мог умереть.

"Похоже Кадыров таки отдал концы час назад в ЦКБ", – написал он, не указав источник этой информации.

Отметим, что под ЦКБ подразумевается Центральная клиническая больница в москве, где якобы проходит лечение кадыров.

Невзлин не впервые делает заявление касательно лидера чечни. Так, в начале марта он заявлял, что, по информации его источника, кадырова отравили.

Сам Невзлин является российско-израильским предпринимателем и общественным деятелем, одним из бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС», одним из президентов «Российского еврейского конгресса» (2001), а также он в 2003 году был ректором РГГУ. Он проживает в Израиле, а в россии приговорен судом заочно к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств.

Также "Курсор" сообщал, что секретарь украинского СНБО Данилов спрогнозировал, что может случиться в рф после смерти кадырова.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!