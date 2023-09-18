Московская больница, где якобы лечат кадырова – появились новые детали

Находящихся там чеченцев попросили не привлекать внимание.

Расследователи поделились новой информацией касательно ситуации возле Центральной клинической больницы (ЦКБ) в *москве, где якобы лечат главаря Чечни рамзана кадырова.

Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

По словам источника, у въезда в медучреждение появился автомобиль Следственного комитета, который сейчас дежурит в этом месте. Возле центральных аллей уже не наблюдается вчерашний ажиотаж с "Гелендвагенами" и "окопавшимися" чеченцами.

Тем не менее оказалось, что после публикаций в СМИ чеченцам дали команду не привлекать внимание и они продолжают находиться в ЦКБ. Кроме этого, бойцы из Чечни продолжают охранять ЦКБ. В основном они переместились в корпус, где реанимация. На месте событий нашли лимузин, на котором может ездить Адам Делимханов.

После того, как расследователи сделали фотографии автомобилей 95-го региона, то есть Чеченской республики, бойцы из Чечни решили «замаскироваться». Утром больницу покинули «Гелендвагены» и правительственные иномарки, числящиеся за МВД ЧР.

Оставшиеся сперва рассредоточились, а после провели «общий сбор» на парковке за 5-ым терапевтическим корпусом. Сейчас на территории больницы есть как минимум шесть автомобилей уроженцев Чечни. Почти у всех авто скрыты номера, а любую попытку приблизиться к люксовому транспорту пресекают чеченцы.

"Вероятно, на этой машине приехал Адам Делимханов. Его охрана ведет себя вежливо. Отчетливо видно, что номер чеченский, а в сопровождении были и АМР, и ЕКХ, которых тоже не мало на территории. Чеченских бойцов на самом деле гораздо больше чем их машин. Многие находятся внутри. Если не заходить за этот корпус, где также имеется реанимация, то ничего и не заподозрить, больница работает в штатном режиме, по улице ходят люди", – рассказал источник.

Ранее "Курсор" сообщал, что журналисты геолоцировали видео, недавно опубликованное в Telegram-канале кадырова.

Помимо этого появились фото российской подлодки за 300 млн долл, получившей повреждения после ракетной атаки.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!