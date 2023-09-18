Кадырову сделали операцию на почках, но она не увенчалась успехом - СМИ

Врачи расценивают его состояние как критическое.

Главе *чечни рамзану кадырову была проведена почечная трансплантация, но орган не прижился. Его состояние по-прежнему остается критическим.

Об этом сообщает "OBOZREVATEL".

Известно, что кадыров находится под лечением в одной из московских медицинских учреждений. В планах повторная операция по пересадке почки.

"Периодически глава чечни приходит в сознание, и в этот момент его окружают сторонники, чтобы обсудить распределение власти между потенциальными преемниками", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГУР Украины сообщили, что состояние здоровья главы чеченской республики значительно ухудшилось. По данным украинских разведчиков, он уже несколько дней находился в коме. Было отмечено, что кадырова доставили в москву на самолете, но местные врачи не смогли ему помочь. После этого он был отправлен обратно в чечню. Рассматривалось возможное перевозка главы региона для дальнейшего лечения за границу, предположительно в ОАЭ.

Аналитики ISW отмечают, что для кремля важно сохранить стабильность кадыровского режима в чеченской республике. По их мнению, дестабилизация режима кадырова в чечне будет серьезным ударом по путинскому режиму.

Накануне кадыров опубликовал видеообращение на фоне слухов о своей болезни.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!