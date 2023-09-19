Как состояние кадырова повлияет на режим путина – ответ украинской разведки

По словам эксперта, кое-что "можно утверждать точно".

Ухудшения состояния здоровья главаря Чечни *рамзана кадырова серьезно повлияет на режим президента рф владимира путина.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов в эфире украинского телемарафона.

По его информации, сейчас кадыров находится в тяжелом состоянии. Этот фактор может дестабилизировать ситуацию в российском правительстве.

"Относительно кадырова, к сожалению, сейчас не имеем точки в этом вопросе, но информация о коме действительно была. Не будем подтверждать, но констатируем, что состояние тяжелое и это сегодня то, что можно утверждать точно", – отметил он.

По словам Юсова, пока что отсутствует новая информация о том, что именно происходит со здоровьем главаря Чечни, но факт заболевания подтвердился. Как же это повлияет на положение путина?

Представитель разведки отметил, что кремлю предстоит ощутить последствия ситуации с кадыровым. В частности, могут измениться финансовые потоки и перераспределиться политическая система внутри страны.

Это повлияет не только на Чечню, но также на Северный Кавказ и в целом на архитектуру кремлевского режима. Юсов не отрицает, что для украинского и остальных народов, порабощенных россией, это хорошая новость.

Ранее российские эксперты назвали потенциальных преемников кадырова на посту главы чечни

Также "Курсор" сообщал, что экс-агент КГБ выдвинул две версии касательно того, что в действительности произошло с кадыровым.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!