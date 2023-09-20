Как украинские топ-чиновники отмечали Рош ха-Шана с евреями Киева

Евреи Киева устроили праздничный прием в столице Украины по случаю Рош ха-Шана.

Уже второй год подряд украинские евреи отмечают Рош ха-Шана во времена тяжелой войны. В этом году евреи Киева устроили торжественное мероприятие в центре ХаБАД в столице Украины под руководством главного раввина Киева Йонатана Марковича.

На торжество прибыли множество украинских топ-чиновников, включая высокопоставленных парламентариев и главу разведки Украины Кирилла Буданова. Последний, к слову, привез поздравление от президента Зеленского и специальную почетную грамоту раввину Марковичу за его значительный вклад в поддержку Украины в трудное время.

На мероприятии также было немало представителей армии, включая множество солдат и офицеров из еврейского сообщества.

Особенно волнующим было участие нескольких военнослужащих, получивших ранения во время войны и приложивших усилия, чтобы физически присутствовать на торжестве.

Эта праздничная церемония также привлекла многочисленных представителей посольств, включая посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, а также послов Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Азербайджана, Испании и многих других.

Участие в мероприятии высокопоставленных военных и правительственных чиновников отражает уважение, которое украинская власть проявляет к еврейскому сообществу в столице Украины. Об этом также свидетельствует поздравительное послание главы украинского правительства Дениса Шмигаля, которое он передал украинским евреям на пороге Рош ха-Шана. Он пожелал мира и процветания для жителей Украины.

Отметим также, что еврейское сообщество раздавало продуктовые пакеты, проводило праздничные обеды и предоставляло одежду тысячам нуждающихся евреев в Киеве перед началом нового года.

"Этот день - день надежды, день, когда заканчивается старый год и его беды, и начинается новый год и его благословения", - сказал раввин Маркович в своем обращении к гостям мероприятия.

Курсор писал, что главный раввин Киева Маркович навестил раненых украинских солдат в Израиле и поздравил их с Рош ха-Шана.