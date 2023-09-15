Главный раввин Киева Маркович навестил раненых украинских солдат в Израиле и поздравил их с Рош ха-Шана

Солдаты рассказали раввину о внимательном и профессиональном уходе, который им оказывают в медицинском центре Левинштейн.

Украинская делегация, в которую входят представители различных государственных министерств, на этой неделе посетила госпиталь "Левинштейн", где находятся украинские солдаты, получившие серьезные ранения в боях в родной стране.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Известно, что «Левинштейн» славится международной репутацией в области реабилитации.

Украинская делегация прибыла в больницу в рамках обучающего курса, знакомящего с системами реабилитации. Члены делегации прошли профессиональную подготовку и инструктаж по использованию современного реабилитационного медицинского оборудования.

В ходе тренинга делегация встретилась с двумя военнослужащими из Украины, которые недавно прибыли в Израиль после серьезных травм, требующих длительной и сложной реабилитации. На встрече присутствовали главный раввин Киева раввин Йонатан Маркович и директор медицинского центра доктор Хаги Амир.

Солдаты рассказали раввину о внимательном и профессиональном уходе, который им оказывают в медицинском центре, и попросили передать привет членам их семей и друзьям, которые остались в Украине.

Раввин пожелал отважным воинам счастливого нового года и пообещал всячески помочь, чтобы облегчить им период реабилитации.

Главный раввин Киева отметил, что это вторая делегация раненых на войне в Украине, которые получают жизненно важную медицинскую помощь в медицинском центре Левинштейна.

"По сей день я общаюсь с ранеными, которым удалось вернуться в свою страну в полном здравии благодаря успешной реабилитации, которую они прошли здесь, в центре", - взволнованно заключил раввин.

Курсор писал, что главный раввин Киева выступил с заявлением накануне Рош ха-Шана.