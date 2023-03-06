Как в Израиле: в Украине будет создана армия резервистов

В украинском минобороны считают, что после победы над рф культура военной профессии должна стать трендом.

План создания резервной армии Украины уже согласован между минобороны и премьер-министром, а также президентом Украины.

Об этом в интервью порталу Лига рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, стране нужно выработать концепцию армии резервистов. В качестве примера хотят взять Швейцарию и Израиль. Каждый военнообязанный должен будет ежегодно по месяцу на сборах совершенствовать военные навыки.

Резников убежден, что после предстоящей победы над российскими оккупантами украинцам нужно будет готовиться к изменениям в правовом плане и культуре поведения нации.

«К сожалению, физически враждебная страна, которая является нашим соседом, не улетит в космос. Даже со всеми творениями Илона Маска. И она будет мечтать о реванше. Поэтому единственный залог неповторения такого вторжения – мощный сектор сил безопасности и обороны, а также понятная концепция армии резервистов. Так живет Швейцария. Поэтому я убежден, что наоборот – культура военной профессии должна стать трендом. Как в Израиле, например. Возможно, срочная служба нам больше не нужна. Но каждый молодой человек в 18 лет начинает проходить специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаживание. Дальше учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации», ‒ отметил глава минобороны Украины.

Напомним, военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Также в Институте изучения войны пристыдили Запад и объяснили, почему для Украины важно не потерять Бахмут.

Отметим, в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!