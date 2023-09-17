Глава МИД рф лавров заявил, что США спровоцировали россиян начать войну с Украиной

Он всю вину за эту ситуацию возложил на США.

Глава МИД россии сергей лавров* сделал скандальное заявление о том, что Вашингтон вроде как спровоцировал рф начать полномасштабную войну с Украиной. По его словам, США якобы долгие годы готовили Украину, чтобы ее "руками" воевать с рф, хотя это российские войска 24 февраля 2022 года вторглась на украинскую территорию.

Об этом пишет "Униан".

Соответствующее заявление лавров сделал в беседе пропагандисту рф павлу зарубину, когда речь зашла о намерениях США поддержать Киев ракетами ATACMS. Лавров отметил, что США еще могут передумать, поэтому рф ни в чем не уверенна.

"Может, они готовят так общественное мнение. Но это не изменит существа происходящего... Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения россии... Чтобы они не говорили (США), они управляют этой войной", - указал лавров.

Ранее "Курсор" писал о том, что лавров назвал новые "географические" цели войны. Министр иностранных дел рф сергей лавров отметил, что в захватнической войне, которую россия развязала на территории Украины, помимо псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", они хотят "освободить" еще несколько других регионов. Об этом он рассказал в интервью российским пропагандистам.

По словам лаврова, россия изменит географические цели войны, и они не будут ограничиваться только территорией Донбасса, если западные страны будут помогать Украине, в частности поставлять дальнобойные системы типа HIMARS.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!