Российские войска запускают ракеты по Украине на рассвете намеренно - военный эксперт пояснил почему

По его словам, они преследуют одну конкретную цель.

Украинский военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему преимущественно российские войска запускают ракеты перед рассветом. Он утверждает, что дело в психике человека, ведь предрассветное состояние самое слабое.

Об этом пишет "Униан".

"Это всегда так, классика всех боевых действий - раннее утро. Все военные операции в ходе ведения войны начинались в 4-5 утра", - отметил он.

Также он добавил, что в Украине бывают и дневные атаки, но в основном россияне бьют перед утром. В это время, по словам Жданова, у человека наблюдается самая низкая бдительность, самая низкая стрессоустойчивость, и потому все атаки происходят по классической схеме.

Ранее "Курсор" писал, что россияне ночью ударили по Одесской области сверхзвуковыми ракетами. В ночь на субботу, 23 сентября, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину. Под ударом, в частности оказалась Одесская область, по которой захватчики выпустили сверхзвуковые ракеты "Оникс".

Также мы сообщали, что в Черкассах утром, 21 сентября, во время массированной ракетной атаки со стороны россии* обломки сбитой ракеты попали в здание отеля в центре города. Момент "прилета" попал на видео.

Кстати, в посольстве Украины резко отреагировали на атаку рф по мирным городам. Дипломаты заявили, что 21 сентября, ВС рф выпустили 43 ракеты по Украине, ранив 20 человек и разрушив 40 зданий. Они поблагодарили спасателей, которые ранним утром начали извлекать из-под завалов пострадавших, эвакуировать их и оказывать всю необходимую помощь.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!