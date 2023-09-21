В посольстве Украины резко отреагировали на атаку рф по мирным городам: Не оставайтесь равнодушными

Россияне выпустили 43 ракеты по мирному населению.

В посольстве Украины прокомментировали недавнюю атаку *россии, которая продолжает террор мирных городов и невинных граждан.

Об этом сообщила пресс-служба дипведомства.

Дипломаты заявили, что сегодня, 21 сентября, ВС рф выпустили 43 ракеты по Украине, ранив 20 человек и разрушив 40 зданий. Они поблагодарили спасателей, которые ранним утром начали извлекать из-под завалов пострадавших, эвакуировать их и оказывать всю необходимую помощь.

"В результате агрессивного теракта россии многие объекты инфраструктуры в Ровенской области были повреждены, значительная часть осталась без электричества. Мы призываем западные страны не оставаться равнодушными к безжалостным атакам россии и вмешаться, чтобы помочь Украине положить им конец", – сказано в заявлении.

Напомним, что под утро этого четверга российские оккупанты совершили массированный ракетный обстрел украинских территорий. Они для этого воспользовались самолетами стратегической авиации. О взлете судов стало известно ближе к полуночи, а уже ближе к 4 часам утра появились данные о пусках ракет по территории Украины.

В Воздушных силах Украины заявили, что россияне атаковали украинцев крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Всего зафиксировали пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Т-95мс из района западнее Энгельса. Ракеты запустили в несколько волн. В воздушное пространство Украины они вошли по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту. Также утром оккупанты нанесли удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.

Ранее были опубликованы жуткие кадры после ракетной атаки рф на Черкассы в Украине.

Также "Курсор" сообщал, что Украина нанесла мощный удар по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!