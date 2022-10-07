Ким Чен Ын первым поздравил путина с днем рождения

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту *рф владимиру путину поздравительное послание по случаю его 70-летия.

Об этом сообщает ЦТАК.

«Сердечно и тепло поздравляю Вас с 70-летием. Вы пользовались большим уважением и поддержкой широкой общественности, добившись замечательных достижений в реализации великой стратегической цели «Строительство сильной россии» благодаря энергичной деятельности и многолетней роли главы государства», – сказано в обращении.

По словам северокорейского лидера, на данном отрезке истории российская федерация «сокрушает угрозы» США и их сторонников, а также «твердо защищает» достоинство и коренные интересы страны. Ким полагает, что это возможно благодаря «выдающемуся лидерству и твердой воли» путина.

Также председатель госсовета КНДР сказал, что будет возвышать и развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества между странами в соответствии с договоренностью, достигнутой на первой встрече диктаторов в 2019 году. Он планирует защищать региональный мир и стабильность.

«Я рад, что взаимная поддержка и сотрудничество между странами укрепляются как никогда раньше. Выражаю надежду, что образовавшийся между нами личный новый университет будет играть большую роль в постоянном укреплении и развитии дружбы между двумя странами в соответствии с требованиями времени и чаяниями народов двух стран, желаю вам счастья и больших успехов в вашем ответственном труде на благо процветания россии», – заявил Ким Чен Ын.

Ранее мы рассказывали о том, как история расплатится с владимиром путиным.

Также «Курсор» сообщал, что глава рпц кирилл призвал два дня молиться за здоровье путина.

Помимо этого, Генштаб Украины предположил, что россия подготовила для Украины на день рождения путина.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!