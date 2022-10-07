Как история расплатится с путиным

Десятилетиями путин использовал машину российской пропаганды ради дискредитации Украины и возвышения россиян над остальными славянскими народами. Итогом стало кровопролитное вторжение на украинские земли, но сможет ли он спастись от расплаты?

Минуя и упуская из виду достигнутые человечеством гуманистические идеи, *путин распространяет на оккупированных им территориях право «сильного». Следом за другими авторитарными политиками, кремлевский диктатор играется в реваншизм и пытается стать «творцом истории».

Об этом сообщает Cyrpus Daily News.

Путин годами извращал историю многих стран, в том числе и Украины, а также утилитарно использовал эту область знаний. От постоянных принижений украинской государственности он перешел к попыткам ее уничтожения, но ситуация на фронте, консолидация украинцев и всего мира показала, как далеки его химеры от реальности.

Никакого «Киев за три дня» не произошло, и весь мир своими глазами увидел, что из себя представляет российская армия. Ситуация для президента рф отягощается отсутствием успехов на фронте, что критикуют даже те, кто ему должны подчиняться. Сперва рамзан кадыров отказался проводить «частичную» мобилизацию в чечне и жестко раскритиковал российский генералитет.

Кадыров не только заявил о существенных потерях среди своих воинов, но и показал, что отношения между элитами в россии напоминают феодальные времена, в том числе в виде непослушания сюзерена. Помимо главы чечни, недавно коллаборант и заместитель главы оккупационной администрации Херсона кирилл стремоусов намекнул, что министр обороны рф сергей шойгу мог бы совершить суицид из-за провалов российской армии.

Мобилизационные процессы тоже демонстрируют, что история играет с путиным злую шутку. Отправляя россиян и коренные народы на убой, он полагал, что население радостно воспримет весть о мобилизации, но, как показывает практика, многие люди активно с ней борются.

Таким образом, путинская россия движется к неизбежным дезинтеграционным процессам и исторической расплате, которая как никогда прежде близко подступила к кремлевскому диктатору. Каким образом это произойдет – неизвестно, но путин уверенными шагами близится к ответственности как за войну в Украине, так и за свои исторические и имперские иллюзии.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль поможет украинским студентам продолжить обучение в период войны.

Помимо этого, аналитик объяснил, почему армия рф не готова к боевым действиям зимой.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!