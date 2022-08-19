Киркоров поддерживает путина издалека: в Монако ему посоветовали вернуться к своему кумиру

Стареющего и прихрамывающего, но все еще экстравагантного певца на улицах Монако жестко обвинили в пособничестве убийствам украинских детей.

Российского певца Филиппа Киркорова, настойчиво поддерживающего путина*, недружелюбно встретили во время отдыха в Монако.

Неравнодушные поймали путиниста на улице Монако и назвали «крысой».

В своих видеообращениях Киркоров становится на сторону российского диктатора и сообщает, как он любит солдат российской армии, несмотря на то, что они убивают людей и детей.

Артист никак не отреагировал. Он молча продолжил разгуливать по городу.

Ранее «Курсор» писал, что известный телеведущий пояснил, почему Пугачева молчит о войне: «Она обиделась». Знаменитая российская артистка предпочла молчание и избегает однозначных оценок действий властей пф, которые развязали война в Украине.

Также мы сообщали, что Украина не сможет провести Евровидение: названо место, куда его перенесут. Из-за опасных условий на территории Украины было решено перенести Евровидение в другое государство. Была выбрана Великобритания, которая уже четвертый раз берет на себя обязанности провести конкурс вместо страны-победителя.

Также мы информировали о деле Сохнут: суд отложил принятие окончательного решения. Дальнейшее слушание дела о закрытии деятельности Еврейского агентства в россии отложено на месяц по просьбе адвокатов израильской стороны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!