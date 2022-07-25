Украина не сможет провести Евровидение: названо место, куда его перенесут

Из-за опасных условий на территории Украины было решено перенести Евровидение в другое государство. Была выбрана Великобритания, которая уже четвертый раз берет на себя обязанности провести конкурс вместо страны-победителя.

Великобритания заявила, что она неохотно согласилась занять место Украины в качестве «хозяйки» песенного конкурса «Евровидение» в следующем году после того, как организаторы заявили, что нет никаких перспектив проведения мероприятия в разрушенной войной стране.

Пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что он «очень хотел», чтобы Украина, победившая в этом году, принимала конкурс в 2023 году, и выразил «глубокое сожаление», что это больше невозможно.

Однако точно известно, что Украина автоматически выйдет в финал конкурса.

Ранее наш сайт писал, что умер известный еврейский композитор, написавший культовую «Тему Джеймса Бонда». Монти Норман, еврейский композитор, автор саундтрека к фильмам о Джеймсе Бонде, скончался в возрасте 94 лет. Он умер после непродолжительной болезни.

Кроме того, Курсор писал, что в Израиле выступил один из самых известных рэперов мира. 50 Cent не новичок в Израиле. Он выступал здесь в 2006 году, а в последний раз был в Израиле в 2013 году, когда продвигал свою компанию по производству наушников.

Также сообщалось, что стало известно, кто представит Израиль на Евровидении-2023. Ноа Кирел, одна из самых популярных звезд шоу-бизнеса в Израиль, представит страну на конкурсе Евровидение-2023, который должен пройти в Украине.