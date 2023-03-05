Когда экономика россии не сможет покрывать затраты на войну – ответ украинской разведки

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что уже через 3 месяца у российской экономики не будет возможностей обеспечивать ведение агрессивной войны против Украины.

Об этом он сообщил в интервью изданию USA Today.

По словам чиновника, у кремля есть время лишь до конца весны-лета, чтобы предпринять попытки достичь каких-либо успехов на фронте, в противном случае у нее закончатся средства для ведения войны. Уже сейчас россия лишилась огромного количества ресурсов, оружия и людей.

«россия потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, у россии закончатся ее инструменты войны», – сказал Буданов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов предположил, что станет толчком для распада рф. По его словам, россия уже сейчас находится на пути к этому из-за агрессивных действий своего руководства.

Данилов утверждает, что на Западе опасаются этих процессов, но не осознают, что разрушительные процесса уже запущены. По его мнению, мысль о контактах и договорах с теми или иными группировками на территории россии – заблуждение. Подробнее об этом читайте здесь.

Также «Курсор» сообщал, что британский генерал назвал условие свержения путина.

Помимо этого пригожин поразмышлял об отходе войск рф от Бахмута.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.