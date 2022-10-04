У путина похвалили Маска за предложение отдать Крым россии

В кремле считают, что высказанная Илоном Маском точка зрения о завершении войны в Украине является «весьма позитивной».

Пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков полагает, что в голосовании Маска приняли участие боты.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Мы заметили, что эта инициатива Маска не дала спать многим в Европе, в Украине, в Польше, в Прибалтике. В первую очередь не дала спать ботам, которые активно принимали участие в голосовании. Весьма позитивно, что такой человек как Маск ищет пути мирного выхода. В отличие от профессиональных дипломатов, Маск пытается искать пути для достижения мира. А достижение мира без выполнения условий *россии совершенно невозможно», – заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков.

Одновременно с этим песков отказался от проведения на аннексированных территориях Украины новых «референдумов», потому что местное население якобы уже сделало свой «выбор».

Напомним, что в понедельник, 3 октября, Маск устроил опрос в Twitter касаемо условий завершения войны в Украине. Оказалось, что бизнесмен считает ядерную войну возможной, но маловероятной. Чтобы избежать новых жертв, глава Tesla предложил следующее:

Повторение «выборов» в присоединенных регионах под наблюдением ООН. Россия, по мнению бизнесмена, уйдет из этих территорий, если так решит местное население.

Крым формально в составе россии, как и «был с 1783 года до ошибки Хрущева».

Обеспечение водоснабжения Крыма.

Нейтральный статус Украины, то есть ее отказ от вступления в НАТО.

Эти предложения вызвали бурю критики в соцсетях. В наших материалах вы можете узнать о реакции советников главы Офиса Президента Украины и экс-посла Украины в Германии, а также самого Владимира Зеленского. По итогу Маску также пришлось ответить, кого он поддерживает: Украину или россию.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!