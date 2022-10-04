В россии в обмен на мобилизованных выдают рыбу

На российском Сахалине родственники мобилизованных будут получать по 5-6 килограмм рыбы на человека, для чего уже выделили 9 тонн камбалы, минтая и кеты.

Это предусмотрено проектом «Доступная рыба», запущенным в июне 2020 года по решению главы Камчатки. Его участники торгуют рыбой по социальным ценам.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Сейчас происходит акция следующая. Значит, правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинскую область выделено порядка 9 тонн свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, порядка 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут порядка 5‑6 килограммов на человека. Это действительно, как Владимир Николаевич сказал, такой вот проект, такая акция, как одна из мер поддержки, то есть это не исчерпывающее из того, что партия делает. И в ближайшее время в семьях появится рыба», – рассказал руководитель регионального исполнительного комитета «*единой россии» михаил шувалов.

Таким образом в рф хотят экономически и социально-психологически поддержать родственников отправленных на войну в Украине россиян. Это не уникальный способ стимулирования «частичной» мобилизации. Так, недавно стало известно, что в республике Тыва за каждого мобилизованного мужчину выдают баранов.

Чем больше солдат – тем больше «рогатых». Помимо этого, россиянам вручают повестки прямо на работе, не давая возможности даже собраться. Например, на местном заводе решили закрыть входы и выходы, после чего выдали по квоте повестки и предоставили всего несколько часов на сборы.



Ранее в британской разведке рассказали про проблему рф с осенним призывом.

Также «Курсор» сообщал, что у путина похвалили Маска за предложение отдать Крым россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!