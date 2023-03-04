Количество военных рф в Беларуси меняется: есть ли угроза нового наступления

Беларусь продолжает предоставлять российским оккупантам свою территорию, сейчас там находится около 9-10 тысяч военнослужащих страны-агрессора, но подготовки к новому наступлению на Киев пока не наблюдается.

Об этом в эфире сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, сейчас количество солдат армии рф на территории Беларуси может уменьшиться, потому что часть военных, которые уже прошли подготовку, будут перемещать обратно в россию. А после этого, скорее всего, туда зайдут новые солдаты. Но такую практику оккупанты использовали и раньше.

Андрей Демченко подчеркнул, что российских военных после учений вывозят на территорию страны-агрессора, а потом отправляют на Донбасс, чтобы усилить свои резервы, поскольку в регионе продолжаются ожесточенные бои.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет большие потери на фронте в Украине, в частности на Востоке, где на сегодняшний день продолжаются самые горячие и тяжелые бои. В СНБО Украины рассказали про ситуацию в Бахмуте, подчеркнув, сколько солдат теряют ВСУ и войска противника.

Еще мы писали, что в Беларуси считают, что Украина попытается атаковать государство, использовав для этого разного рода провокации. При этом Минск готов ответить на любую террористическую угрозу со стороны Украины.

Напомним, что Пентагон не ожидает, что российская федерация сможет одержать значительные территориальные победы на поле боя в Украине в ближайшее время.