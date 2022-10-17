Количество жертв в результате падения военного самолета на многоэтажку в россии возросло

После падения Су-34 на жилой массив в ейске были слышны несколько взрывов. На месте трагедии во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

Количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 на многоэтажный дом в городе ейск (краснодарский край российской федерации*) возросло до трех человек.

Об этом сообщают российские СМИ,

При этом отмечается, что общее число пострадавших увеличилось до 19 человек. Семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии, они отравились продуктами горения.

Из-за падения самолета пожаром были охвачены с первого по девятый этаж жилого дома, эвакуированы около 100 человек. На данный момент пожар многоэтажки потушен.

Также отмечается, что после падения самолета на жилой массив в ейске были слышны несколько взрывов. В минобороны рф уточнили, что на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

Как сообщал Курсор, сегодня, 17 октября, в городе ейск (краснодарский край российской федерации) самолет упал на жилой дом.

«Из-за сильного пожара над городом поднимается дым», «Местные жители сообщают о том, что горят минимум четыре этажа», «В результате пожара повреждено 15 квартир. Пожарные пока не могут локализовать возгорание», — пишут в российских соцсетях.

Тем временем министерство обороны рф выступило с официальным заявлением по поводу трагедии в ейске. В ведомстве утверждают, что во время набора высоты якобы для «учебно-тренировочного полета» с военного аэродрома южного военного округа разбился Су-34. Летчики катапультировались и утверждают, что причиной крушения стало якобы возгорание одного из двигателей при взлете.

Ранее Курсор информировал о том, что на Крымском мосту 8 октября взорвалась фура, в результате чего обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом на его железнодорожной части.

От взрыва на мосту пострадали автомобильные полотна и прилегающие конструкции. Некоторые участки обрушились в море. Также в результате сильного пожара цистерн, загоревшихся от первого взрыва, пострадали железнодорожные пути.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.