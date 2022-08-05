Командиры армии рф массово бросают в бой солдат без опыта и подготовки

Отсутствие боевой подготовки у солдат армии рф делает их «пушечным мясом» на полях сражений в Украине. В свои ряды российская армия набирает заключенных, психически больных и никогда не воевавших.

В вооруженные силы россии* призывают солдат с нулевым уровнем подготовки. У них нет не только опыта, но и мотивации воевать на чужой территории. Многие из них не проходили военную службу, зато отбывали в местах заключений или состояли на учете в психиатрических больницах.

Такие выводы украинскими источниками были сделаны на основании документов, захваченных после разгрома под Славянском 67-го полка 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии рф. После боя российские военные бросили трупы своих сослуживцев, у которых были найдены личные документы.

Первым оказался Селянин Дмитрий Геннадьевич, 1993 года рождения, житель москвы, согласно штампу военного комиссариата он получил военный билет №3647691 всего лишь 1 июля, а уже 3 августа был убит в Украине. То есть абсолютно никакой подготовки пройти не успел.

Также обнаружены документы Давыдова Игоря Петровича, 1978 года рождения, уроженца города Нарва в Эстонии. У Давыдова при себе была справка от психиатра. Согласно информации в медицинском заключении, о погибшем оккупанте теперь известно:

Целеустремленность — ниже среднего;

Неорганизованность, импульсивность, готовность экспериментировать без обдумывания возможных последствий, несосредоточенность, слабоволие, нерадивость, часто бросает начатое дело, слабо контролирует собственные импульсы.

Может проявить безразличие к нуждам и бедам людей.

Самооценка понижена.

Суицидальный риск — выше среднего.

Колоссальные потери армии рф получили простое объяснение — армия преступников, мародеров, зэков, психически невменяемых. Командиры рф относятся к солдатам как к «пушечному мясу». При наборе в военкоматах страны максимально снижены критерии отбора будущих солдат «второй армии мира»: желание идти воевать при условии оплаты семье «похоронных».

«Курсор» информировал, что в россии требуют уволить телеведущего Ивана Урганта, у которого есть гражданство Израиля. В документе указано, что Ургант — «агент иностранного влияния», и если он публично не поддержит войну в Украине, то с ним нужно разорвать трудовые отношения.

Ранее наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, сколько ракет уничтожило украинское ПВО с 24 февраля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!