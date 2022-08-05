В россии требуют уволить телеведущего Ивана Урганта, у которого есть гражданство Израиля

В документе указано, что Ургант — «агент иностранного влияния», и если он публично не поддержит войну в Украине, то с ним нужно разорвать трудовые отношения.

В россии* потребовали уволить известного телеведущего Ивана Урганта, который еще в 2018 году получил гражданство Израиля. Так, после того, как путинские войска начали полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, Ургант резко осудил начатую войну и уехал из рф в Израиль.

Однако затем он вернулся в россию. И вот теперь группа по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры, в которую входят депутаты госдумы рф и сенаторы, потребовала уволить Урганта с первого канала, где он вел развлекательную передачу.

Примечательно, что претензии у комитета есть не только к Урганту, но и другим российским артистам, которые не поддержали начатую путиным войну в Украине.

Ранее наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, сколько ракет уничтожило украинское ПВО с 24 февраля.

Также Курсор писал, что рф собирается использовать иранский спутник, чтобы шпионить за Украиной.

Еще напомним, что в ВСУ ответили, возможно ли еще одно наступление российских войск на Киев.