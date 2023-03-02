Композитор Константин Меладзе продает элитную недвижимость в подмосковье: сделан выбор в пользу Украины

Композитор имеет украинское гражданство, однако до войны между россией и Украиной длительное время проживал и работал в рф.

Популярная певица и ее муж-композитор, более известные публике как Вера Брежнева и Константин Меладзе, с начала полномасштабной войны покинули россию* и переехали в Италию. В связи с этим они решили продать свой роскошный особняк, расположенный в московской области.

Подробнее об этом информирует ряд российских СМИ, в том числе Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки».

За трехэтажное здание площадью 700 квадратных метров звездная пара хочет получить 299 миллионов рублей. По словам представителей пары, за данную сумму покупатель получит гостиную с панорамными окнами и камином, два санузла, три спальни, гардеробные, огромную кухню, столовую, домашний кинотеатр и мансарду.

Изначально знаменитости планировали сдавать свой особняк в аренду, но позже решили его продать. Стоит отметить, что домик находится в элитном подмосковном поселке и обеспечен всеми возможными удобствами, включая хамам, комнаты для персонала и другие роскошества.

Таким образом, если вы хотите приобрести это роскошное жилье и жить в нем на постоянной основе, то можете смело обратиться к представителям знаменитой пары и ознакомиться с дополнительными условиями сделки.

Ранее «Курсор» информировал, что с 15 по 18 марта в Беэр-Шеве, Хайфе, Тель-Авиве и Ашкелоне выступит любимец публики, один из самых романтичных певцов нашего времени — Валерий Меладзе. Меладзе представит в Израиле свою юбилейную программу «Тридцать лет вместе»

Напоминаем, что российский музыкальный исполнитель грузинского происхождения Валерий Меладзе из-за поддержки Украины в войне с россией встал в очередь за получением «корочки» иноагента.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!