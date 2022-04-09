Кошмар в Бородянке под Киевом: городок разрушен полутонными бомбами

Страшные кадры предстали перед журналистами после освобождения городов в Киевской области Украины. Войска рф оставили после себя города, разрушенные полутонными авиабомбами.

В Бородянке, украинском городке недалеко от Киева, после ухода войск рф* даже опытные военные журналисты не скрывают ужаса. Войска рф бомбили поселок полутонными авиабомбами, многоэтажные дома из-за этого складывались как карточные домики.

Журналист Денис Казанский возмущен: «Ни танк, ни миномёт, ни „Град“ не наносят такого ущерба. Это была бомбардировка авиацией — бессмысленная и ужасная. Зачем они это сделали? Какой смысл был в этом тупом массовом убийстве? Единственное объяснение пугает своей очевидностью — они просто хотели убить побольше украинцев».

Самое ужасное, что войска оккупантов не подпускали к расчистке завалов спасателей, которые умоляли их об этом. В итоге драгоценное время было потеряно, а спасатели смогли начать спасательные работы только после ухода армии рф из города. К сожалению, теперь они только достают мертвые тела.

«Курсор» ранее сообщал, что Украина провела третий обмен пленными с россией. В рамках третьего обмена пленными Украина вернула 26 людей, из них 12 военных и 14 мирных граждан, об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Также редакция писала, что Зеленский высказался о переговорах с путиным. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что идея прямых переговоров с президентом россии все еще актуальна.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!