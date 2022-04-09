Зеленский высказался о переговорах с путиным

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что идея прямых переговоров с президентом россии* все еще актуальна.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров с президентом россии* владимиром путиным.

Об этом украинский лидер сказал в интервью изданию Bild.

Зеленский отметил, что он готов вести переговоры с президентом страны-агрессора и сегодня.

«Сегодня у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров. А в россии никакая другая сила не в силах остановить эту войну. Он, путин, один решает, когда закончится эта война», — отметил Зеленский.

Еще 1 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и рф владимира путина может состояться в Стамбуле.

Кроме этого, президент Украины еще ранее заявлял, что он готов встретиться с путиным с глазу на глаз, а также озвучил ряд приоритетных вопросов: прекращение войны, оккупированный Крым и Донбасс.

Ранее Курсор писал, что Владимир Зеленский призвал к «решительному глобальному ответу» на ракетный удар по Краматорску.

Кроме этого, президент США Джо Байден заявил, что из-за владимира путина россия стала государством-изгоем.

Также в Пентагоне подтвердили, что именно рф нанесла ракетный удар по Краматорску. По словам чиновника, в США не купились на возражения россиян, будто бы они не ответствен за этот удар. Сперва в рф заявили об успешном ударе, однако затем начали все отрицать.

Курсор сообщал, что в Офисе президента Украины озвучили вероятность временного перемирия с рф. «Любое временное перемирие с москвой – отложенная война в будущем, через 2-5 лет. Это «Минск-3» например. Россия – это страна, которая продает только экспансию, только войну с соседями, поэтому всегда есть большой риск. Нам это не нужно, нам необходимы гарантии», — сказал он.

Курсор писал ранее, что лавров дал понять, что в рф опять передумали выводить войска из Украины и решили идти на обострение.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!