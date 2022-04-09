Украина провела третий обмен пленными с россией

В рамках третьего обмена пленными Украина вернула 26 людей, из них 12 военных и 14 мирных граждан, об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Официальный Киев подтвердил, что 12 украинских солдат и 14 мирных граждан возвращаются домой в рамках обмена пленными с россией*.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук в Telegram написала: «По приказу президента Владимира Зеленского сегодня состоялся третий обмен пленными. 12 наших военнослужащих возвращаются домой, в том числе одна женщина-офицер».

Всего 26 человек были освобождены 9 апреля. Кроме военных, на Родину вернулись 14 гражданских лиц, находившихся в российском плену.

«Курсор» писал ранее, что из-за путина россия стала государством-изгоем. Президент Соединенных Штатов Джо Байден поддержал исключение россии из Совета ООН по правам человека и заявил, что война против Украины превратила россию в международного изгоя.

Также сообщалось, что россия требует 80 млн долл. после отмены ЧМ по волейболу. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) потребовала компенсацию в размере 80 миллионов долларов после того, как ее лишили права на проведение чемпионата мира по волейболу среди мужчин.

Кроме того, редакция информировала, что третья часть населения Украины была вынуждена покинуть свои дома. ООН сообщила, что число украинцев, покинувших свои дома из-за непрекращающейся войны россии в Украине, превысило 11,4 млн людей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!