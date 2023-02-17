Кремль хочет «добровольно» собрать с российского бизнеса почти треть триллиона рублей — СМИ

По словам пресс-секретаря путина, «взаимодействие бизнеса и государства – это дорога с двусторонним движением».

Правительство российской федерации* планирует собрать с бизнеса около 300 миллиардов рублей (около 12 млрд шекелей) в качестве «добровольного» взноса в государственный бюджет. В кремле называют такую идею распространенной мировой практикой.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента дмитрий песков, информирует издание Коммерсант.

«В разных странах в разные периоды эта практика применялась. В настоящее время продолжается обсуждение правительства и бизнеса», — сказал представитель кремля.

Он заверил, что сбор «доброволен».

«Но вообще взаимодействие бизнеса и государства – это дорога с двусторонним движением. Надо, чтобы та и другая сторона осознавала потребности страны и реалии, в которых мы живем», – отметил песков.

Курсор писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.

Еще мы писали о том, что граждан рф ждет новая масштабная волна мобилизации. По информации украинской разведке, а также данным европейских спецслужб, российские власти 15 января намерены объявить о дополнительной мобилизации. При этом мобилизовать могут до 500 тысяч россиян.