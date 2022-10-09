Кремль разослал пропагандистам методички, как освещать взрыв на Крымском мосту – СМИ

Судя по сообщениям на лентах российских масс-медиа, рекомендации администрации президента рф выполняются.

Администрация президента россии владимира путина* разослала «методички» российским государственным СМИ о том, как освещать взрыв на Крымском мосту.

Об этом сообщает Медуза.

«Удалось ознакомиться с рекомендациями по освещению взрыва на Крымском мосту, которые администрация президента разослала российским средствам массовой информации, в том числе государственным агентствам», — пишет издание.

По его информации, в кратком содержании «методички», в частности, рекомендуется акцентировать внимание на следующем:

мост не разрушен, а всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях;

подготовка к восстановительным работам уже началась;

минтрансом запущены новые логистические маршруты;

заработала Керченская паромная переправа.

«Судя по сообщениям на лентах … российских СМИ, рекомендации администрации президента выполняются», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, по предварительным данным, три человека погибли в результате подрыва грузовика на Керченском мосту утром в субботу, 8 октября. Погибли, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

«Из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются. Третий, вероятно, водитель фуры, которая, якобы, и была подорвана на мосту. Также установлены данные взорвавшейся фуры и ее собственника. Это житель краснодарского края», — пишет издание.

Ранее Курсор информировал о том, что мост через Керченский пролив на данный момент не подлежит эксплуатации. Пожар разрушил значительную часть полотна автомобильной ветки. Момент взрыва зафиксировали камеры.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!