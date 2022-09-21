В россии за «осквернение» георгиевской ленточки будут сажать в тюрьму

Если жители рф публично будут «осквернять» этот символ – предусмотрено наступление уголовной или административной ответственности.

Об этом сказано на сайте госдумы.

Юридическое лицо за «осквернение» георгиевской ленточки может получить штраф от 3 до 5 миллионов рублей с конфискацией или без таковой, а физическое – в размере до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Это же деяние, которое по предварительному сговору или в интернете совершила группа лиц, будет наказываться от 2 до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Политики рф оправдывают регламентацию использования георгиевской ленты неким ее «особым смыслом» в россии и «нападками на этот общепринятый символ», что присутствует в близлежащих странах. В частности, депутаты утверждают, что в Грузии запретили «коммунистическую тоталитарную символику», в Украине ввели административные штрафы за использование георгиевской ленты, а в Латвии ее приравняли к нацистской символике. Помимо этого, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину этот символ запретили в Польше, Молдове и Литве.

Ранее мы рассказывали о реакции Владимира Зеленского на ядерные угрозы путина, а также о комментарии посольства Украины в Израиле касаемо мобилизации в рф.

Также «Курсор» сообщал, что боец ВСУ обратился к россиянам и сказал, что решение путина о мобилизации приведет их к гибели.

Помимо этого, в Украине открыли 30 дел относительно сексуальных преступлений российских оккупантов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!