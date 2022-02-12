Вашингтон заявил Москве, что вторжение в Украину приведет к «массированному» ответу

Лавров в субботу обвинил Соединенные Штаты в стремлении спровоцировать конфликт в Украине, во время разговора с Блинкеном, сообщило министерство иностранных дел России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал своему российскому коллеге Сергею Лаврову в субботу, что дипломатические каналы остаются «открытыми», чтобы избежать конфликта в Украине, но потребуют от Москвы «деэскалации», сообщил Госдепартамент.

Российское вторжение в Украину «приведет к решительному, массированному и единому трансатлантическому ответу», — сказал в своем заявлении представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Во время телефонного разговора между вашингтонскими и московскими дипломатами в субботу «министр ясно дал понять, что дипломатический путь к разрешению кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и участия в добросовестных дискуссиях», — сказал Прайс.

Лавров сказал, что «развязанная Соединенными Штатами и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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