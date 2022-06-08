Курьезы: российские оккупанты записали Джонни Деппа в ряды местных героев

На стенде с местными героями Второй мировой войны в оккупированном городе появились фотографии американских актеров, которых захватчики посчитали единственно достойными такой чести.

Оккупанты перестарались с агитацией, и в так называемой ЛНР на стенде местных героев появились фотографии голливудских акторов Эштона Кутчера и Джони Деппа.

Их фото появились на стенде, где изображены герои СССР родом из Луганской области Украины.

Пропагандисты рф* часто в погоне за красивой картинкой идут вразрез истинным событиям, предпочитая отчитаться вышестоящему руководству в быстро сделанной работе.

Например, в разгромленном Мариуполе, где люди по 2-3 дня стоят в очереди за водой, испытывая острый недостаток даже в технической воде, коллаборанты снимают видео, как поливают деревья из шлангов пожарных машин.

«Курсор» передавал ранее, что тонны овощей гниют: на российских блок-постах оккупанты не пропускают грузы в Украину.

Также мы сообщали, что представитель россии обиделся и ушел с заседания Совета безопасности ООН. Евросоюз прямо обвинил россию в создании продовольственного кризиса в мире и перекладывании при этом вины на Украину. Небензя не смог ничего противопоставить этим обвинениям и вынужден был покинуть зал.

Редакция писала, что россия открыто стремится создать в мире продовольственный кризис.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!