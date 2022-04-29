В сети показали жуткие кадры дороги в Бучу, где зверствовали российские оккупанты

Фотографии и видео из украинской Бучи, Киевская область, привлекли внимание всего мира. Несколько недель там стояли российские военные, терроризируя местное население.

В сети появилось видео дороги в город населенный пункт Буча — пригород Киева, в котором несколько недель зверствовали российские военные. Оккупанты убили сотни мирных жителей, насиловали женщин н и детей, грабили дома и квартиры.

На показанных кадрах можно увидеть большое количество уничтоженных гражданских автомобилей. Скорее всего, на них гражданские пытались выехать из зоны боевых действий, а затем из зоны оккупации.

Ознакомиться с кадрами можно ниже:

Ранее редакция нашего портала сообщала, что глава ООН осудил нападения россии на мирных жителей во время визита в Украину.

Кроме того, Курсор писал, что палата представителей США одобрила ленд-лиз Украине.

Еще напомним, что генпрокурор Украины заявила о восьми тысячах военных преступлений россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!