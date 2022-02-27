Посольство России объявило о сборе средств в Израиле для «ЛНР» и «ДНР»

«Израильтяне, желающие помочь детям Донбасса, могут обратиться на страницы в социальных сетях «Моста памяти», посольства России в Израиле и Русского дома в Тель-Авиве», — говорится в сообщении.

В Facebook посольство России в Израиле сообщает на русском языке, что совместно с тель-авивским «Русским домом», «Гешер ха-Зикарон» («Мост памяти») и «Ростовским областным патриотическим движением «Дороги славы — наша история» они проводят сбор средств для детей-сирот и дети-инвалидоа из «ЛНР» и «ДНР», оккупированными финансируемыми Россией террористами. Их «независимость» была признана президентом России Владимиром Путиным перед вторжением РФ в Украину.

«Израильтяне, желающие помочь детям Донбасса, могут обратиться на страницы в социальных сетях «Моста памяти», посольства России в Израиле и Русского дома в Тель-Авиве», — говорится в сообщении.

«Мы уверены, что очень скоро в «ДНР» и «ЛНР» наступит долгожданный мир и спокойствие. Дети смогут вернуться в детские сады и школы, чтобы продолжить обучение на родном русском языке», — сказано в откровенно пропагандистском заявлении.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

Кроме того, Путин рассказал, в каких границах Россия признает «ДНР» и «ЛНР». Глава Российской Федерации выступил на пресс-конференции, где заявил, что в конституции «ЛДНР» границы прописаны в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.

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