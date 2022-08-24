Лапид поздравил Украину с Днем Независимости: Наши народы связывают многолетние отношения

«Поздравляю с 31-летием независимости Украины! Многолетние отношения связывают украинский и еврейский народы. Государство Израиль надеется на скорейшее окончание войны, чтобы граждане Украины вскоре увидели добрые и безопасные дни», – написал политик на украинском языке в Twitter.

К слову, Лапид стал не единственным израильским политиком, поздравившим украинский народ с этим праздником. Так, президент Израиля Ицхак Герцог тоже выступил с обращением и заявил, что «мы на вашей стороне во времена борьбы и надеемся праздновать с вами радостные события».

Если же говорить о политических деятелях из других стран, тогда отметим, что 24 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже в третий раз посетил Киев.

Во время своего визита Джонсон не только поздравил Украину, но также объявил о новом пакете помощи, прогулялся по центру столицы и даже погасил новую марку Укрпочты «Свободные, Несокрушимые, Непобедимые». Также он сказал, что «Украина может выиграть и выиграет эту войну».

Разумеется, с Днем Независимости украинцев поздравил их президент Владимир Зеленский. Среди всего прочего он сказал, что Украина будет биться с российскими оккупантами до конца и поднимет руки вверх только в одном случае – когда будет праздновать свою победу. Также он опубликовал душераздирающее видео.

Напоследок отметим, что в этот день министерство обороны Украины напомнило россии*, что та все еще может капитулировать.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!