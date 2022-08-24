Президент Израиля поздравил Украину с Днем Независимости

Президент Израиля Ицхак Герцог в своем поздравлении заявил, что «мы на вашей стороне во времена борьбы и надеемся праздновать с вами радостные события».

Ицхак Герцог поздравил Украину с Днем Независимости и пожелал украинцам вернуть мир в страну.

Об этом говорится в письме, которое Герцог направил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам Герцога, в 2022 году также исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем. израильский лидер заявил, что Израиль готов развивать партнерские связи между странами, которые основаны «на общих ценностях и историческом наследии».

Герцог также соболезнует в связи со смертями и разрушениями в Украине, вызванными войной.

«Молитвы за восстановление мира в Украине и конец боев будут среди самых неотложных моих молитв в этом году», — сказал Герцог.

По словам президента, Израиль продолжает обеспечивать Украину гуманитарной помощью в широком направлении. Кроме этого, первые леди Израиля и Украины сотрудничают. предоставляя посттравматическую помощь пострадавшим от войны.

Герцог отметил, что он и его супруга верны усилиям, которые нацелены на то, чтобы «облегчить психологическую боль жертв этой войны».

«Еще раз, в этот день национальной гордости и солидарности я выражаю свои самые искренние пожелания Украине и ее народу. Мы на вашей стороне во время борьбы и надеемся праздновать с вами радостные события, когда мир победит», — говорится в письме Герцога.

Ранее Курсор писал, что в Министерстве социального обеспечения опубликовали важную информацию по случаю Дня Независимости Украины. Сегодня, в День Независимости Украины, ровно полгода с начала войны. В связи с этим министерство социального обеспечения и социальной защиты опубликовало важные данные.

Курсор сообщал, что британская разведка подвела итоги полгода войны в Украине: какие выводы озвучены. В Великобритании заявили, что россия* еще в апреле поняла о том, что их планы по молниеносному захвату Украины провалились.

Эксперт назвал города Украины, которые 24 августа будут в наибольшей опасности. 24 августа в Украине отмечается День Независимости и рф, в связи с праздником, может усилить обстрелы в некоторых городах.

Наша редакция писала, что Владимир Зеленский назвал событие, после которого переговоры с рф потеряют смысл. Зеленский отметил, что проинформировал международных партнеров о том, что может сделать рф на этой неделе.

Напомним, что на фоне приближения Дня независимости Украины военный эксперт сообщил, что украинская сторона готовит россии «сюрприз».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!