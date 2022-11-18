Украинские военные показали эффектное уничтожение российского БТР в оккупированных Олешках

По словам украинских бойцов, «выгнали россиян из Херсона, гоним их дальше, за поребрик».

Украинские военные точным выстрелом смогли уничтожить российский бронетранспортер (БТР) в оккупированных Олешках (Херсонская область).

Об этом сообщает 59 отдельная мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и публикует видео данного эпизода.

«Выгнали россиян из Херсона, гоним их дальше, за поребрик», — говорится в подписи к видео. Украинские артиллеристы попали во вражеский БТР рядом со знаком Олешки. «Хороший кадр! Хорошая работа!», — добавили военные.

Как сообщал Курсор, на днях в освобожденном Херсоне взорвали заминированное здание полиции. По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, гражданам нужно быть очень осторожными и не спешить возвращаться в недавно деоккупированные населенные пункты, потому что при побеге российские оккупанты оставили много взрывчатки в разных местах.

«Раньше это было одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области. А сегодня стало грудой камней. Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно. Благодаря сообразительности и ловкости наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим», – говорится в сообщении.

Ранее Курсор писал о том, что после 8 месяцев ада Херсон освобожден от оккупации. Жители города встречали украинских военных со слезами на глазах. Украинские солдаты на каждой улице попадли в объятия херсонцев.