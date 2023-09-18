Латвия депортирует почти 4 тысяч россиян - названа причина

Начало сентября было крайним сроком, до которого живущие в Латвии российские граждане должны были доказать знание латышского языка.

Уже на следующей неделе около 3600 граждан российской федерации* получат извещение о том, что они должны покинуть Латвию в течение трех месяцев.

Об этом сообщает Delfi.

По словам представительницы управления по делам гражданства и миграции страны Майры Розе, именно столько людей не сдали экзамен на знание латышского языка и не подали заявку. Для того чтобы покинуть страну, у них будет 90 дней.

"В эти 90 дней очень многие начнут что-то делать и суетиться — мы получаем уже очень много звонков: мол, мама сказала, что все сделает, но оказалось, что она не сделала ничего, человек даже не ходил сдавать экзамен. Есть еще одна категория, которая считала, что им поможет Конституционный суд. Им сказали: сидите спокойно, все уладится. Они проиграли, конечно, они теряют вид на жительство. Эти люди смогут попытаться получить разрешение без послаблений —как любой другой гражданин россии, а не коренной житель Латвии", — добавила Розе.

Отмечается, что начало сентября было крайним сроком, до которого живущие в Латвии российские граждане должны были доказать знание латышского языка. На этой неделе Сейм подавляющим большинством продлил срок и предусмотрел двухлетний переходный период. Однако это будет относиться только к тем, кто хотя бы пытался сдать языковой экзамен.

В настоящее время из 25 тысяч граждан россии, подпадающих под действие нового порядка, 14 тысяч подали документы на получение статуса постоянного жителя Латвии.

Как сообщал Курсор, с 19 сентября 2022 года Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд россиянам.

Напомним также, что Польша будет требовать от Германии $1,3 трлн репараций из-за Второй мировой войны.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!